Alkışlar İlkay Gündoğan’a Yurt dışında önemli kulüplerde oynayan Türk futbolcular, başarılarıyla olduğu kadar merhametleriyle de göğsümüzü kabarttı. Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, yaptığı yardımlarla takdir topladı.

Yurt dışında önemli kulüplerde oynayan Türk futbolcular, başarılarıyla olduğu kadar merhametleriyle de göğsümüzü kabarttı. Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, yaptığı yardımlarla takdir topladı. Manchester City'nin golcü futbolcusu İlkay Gündoğan da Özil'i örnek aldı. 24 Ekim'de doğum gününü kutlayan Gündoğan, ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler dağıttı. TÜM MANŞETLER