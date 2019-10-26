Beşiktaş'ta Abdullah Avcı için yarın oynanacak Galatasaray derbisi hayati önem taşıyor. Siyah-Beyazlılar'da Abdullan Avcı, Süper Lig ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştiriliyor. Tecrübeli teknik adamın, Galatasaray karşısında alınacak kötü bir sonuçta yönetime istifasını sunabileceği öğrenildi. Bu nedenle Avcı'nın Beşiktaş'taki geleceği açısından derbinin sonucu büyük önem taşıyor.
- Spor
- 26.10.2019
- Gazete
Abdullah Avcı'nın istifası cebinde! Galatasaray derbisinde alacağı sonuç kaderini belirleyecek
Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde aldığı kötü sonuçlarla eleştirile ntecrübeli hocanın yakın çevresine, “Derbiyi kaybedersem görevde durmam” dediği öğrenildi... Beşiktaş Yönetimi ise derbi maçta kötü sonuç çıksa bile Avcı’nın arkasında duracak...
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı için yarın oynanacak Galatasaray derbisi hayati önem taşıyor. Siyah-Beyazlılar'da Abdullan Avcı, Süper Lig ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştiriliyor. Tecrübeli teknik adamın, Galatasaray karşısında alınacak kötü bir sonuçta yönetime istifasını sunabileceği öğrenildi. Bu nedenle Avcı'nın Beşiktaş'taki geleceği açısından derbinin sonucu büyük önem taşıyor.
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