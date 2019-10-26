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'nın istifası cebinde! derbisinde alacağı sonuç kaderini belirleyecek

ve Avrupa Ligi’nde aldığı kötü sonuçlarla eleştirile ntecrübeli hocanın yakın çevresine, “Derbiyi kaybedersem görevde durmam” dediği öğrenildi... Yönetimi ise derbi maçta kötü sonuç çıksa bile Avcı’nın arkasında duracak...



Beşiktaş'ta Abdullah Avcı için yarın oynanacak Galatasaray derbisi hayati önem taşıyor. Siyah-Beyazlılar'da Abdullan Avcı, Süper Lig ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştiriliyor. Tecrübeli teknik adamın, Galatasaray karşısında alınacak kötü bir sonuçta yönetime istifasını sunabileceği öğrenildi. Bu nedenle Avcı'nın Beşiktaş'taki geleceği açısından derbinin sonucu büyük önem taşıyor.

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