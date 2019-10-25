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Öğretmenlere Turkcell desteği

Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, 'na destek veriyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek etkinlik 4 branşta yapılacak. , masa tenisi, futsal ve voleyboldan oluşan branşlarda bölge birincileri 'da 'da şampiyonluk için yarışacak.

Öğretmenlere Turkcell desteği
Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, Türkiye Öğretmenler Kupası'na destek veriyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek etkinlik 4 branşta yapılacak.
, masa tenisi, futsal ve voleyboldan oluşan branşlarda bölge birincileri 'da 'da şampiyonluk için yarışacak.

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