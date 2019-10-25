Öğretmenlere Turkcell desteği

Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, Türkiye Öğretmenler Kupası'na destek veriyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek etkinlik 4 branşta yapılacak.
Basketbol, masa tenisi, futsal ve voleyboldan oluşan branşlarda bölge birincileri 18-24 Temmuz'da Ankara'da şampiyonluk için yarışacak.
Basketbol, masa tenisi, futsal ve voleyboldan oluşan branşlarda bölge birincileri 18-24 Temmuz'da Ankara'da şampiyonluk için yarışacak.
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