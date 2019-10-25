Bu sezon oynadığı 12 resmi maçta 4 galibiyet alabilen Galatasaray'da rakamlar çok çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor... Sarı- Kırmızılılar, 2017-18 sezonunun bitiminden bu yana sürekli irtifa kaydediyor. Galatasaray 2017-18 sezonunda Fatih Terim'le çıktığı 18 lig maçında yüzde 61 galibiyet yüzdesi ve 2.5 gol ortalaması yakalarken, gol yeme ortalaması da 0.88 olmuştu.
- Spor
- 25.10.2019
- Gazete
Cimbom baş aşağı! Fatih Terim'in takımı sürekli irtifa kaybediyor
Galatasaray’ın galibiyet yüzdesi 61’den önce 58’e sonra da 37’ye gerilerken, gol yüzdesi ise 2.5’tan bu sezon 1.1’e kadar düştü. Cimbom bunların yanı sıra Avrupa'da da büyük hayal kırıklığı yarattı.
Bu sezon oynadığı 12 resmi maçta 4 galibiyet alabilen Galatasaray'da rakamlar çok çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor... Sarı- Kırmızılılar, 2017-18 sezonunun bitiminden bu yana sürekli irtifa kaydediyor. Galatasaray 2017-18 sezonunda Fatih Terim'le çıktığı 18 lig maçında yüzde 61 galibiyet yüzdesi ve 2.5 gol ortalaması yakalarken, gol yeme ortalaması da 0.88 olmuştu.
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