sezon oynadığımaçtaalabilen'da rakamlar çok çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor... Sarı- Kırmızılılar,bitiminden bu yana sürekli irtifa kaydediyor.sezonunda'le çıktığı 18 lig maçındagalibiyet yüzdesi veortalaması yakalarken, gol yeme ortalaması daolmuştu.