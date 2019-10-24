Sakat oyuncuların iyileşmesiyle F.Bahçe'de oyuncular gerçek mevkilerinde oynamaya başladı. Sarı lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım, Rodrigues, Victor Moses ve Isla'nın sakatlığında Ozan, Dirar, Jailson ve Tolga gerçek mevkilerinin dışında forma giymişti.
MEVKİLERİNDE OYNAYACAKLAR
Teknik direktör Ersun Yanal sakat oyuncuların dönmesiyle artık risk almayacak. Önümüzdeki haftalarda sakatlık ve cezalı olmadığı sürece oyuncularını gerçek pozisyonlarında oynatacak.
SERDAR AZİZ FORMAYI KAP
Topu savunmadan iyi çıkardığı için Jailson'u stoperde oynatan Ersun Yanal artık Brezilyalı oyuncu ısrarından üst üste yaptığı hatalar nedeniyle vazgeçti. Bu mevkide görev Serdar Aziz'in.
KANATLARDA DA SORUN YOK
Jailson ise zaman zaman da sağ açıkta görev yapan Ozan Tufan ise orta sahada görev yapacak. Hücum bölgesinde kanatlarda ise Rodrigues, Moses ve Deniz üçlüsünden 2'si oynayacak.
EMRE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Önceki gün özel bir programa tabi tutulan kaptan Emre Belözoğlu, dün yeniden takılla birlikte çalıştı. Emre yaklaşık 1 ay boyunca kırık kaburgasındaki ağrıya rağmen oynayacak.
YANAL JAILSON'U KAYBETMEK İSTEMİYOR
Yanal, stoperdeki yerini kaybeden Jailson ile sürekli iletişim halinde. Jailson'u kaybetmek istemeyen Yanal, Brezilyalı futbolcuya moral verdiği gibi daha fazla oynatmanın yollarını arıyor.
ALTAY YAN TOP ÇALIŞIYOR
Altay Bayındır, özel çalışmalarla yan top zaafiyetini yenmeye çalışıyor...
Kaleci Altay Bayındır'ın yan toplardaki zaafiyeti teknik heyeti düşündürüyor. Genç kaleci bu yöndeki eksiğini gidermek için çalışmalar yapıyor. Yanal, genel anlamda da bireysel hataların azalması için uyarılarda bulunuyor ve büyük çaba sarfediyor.
FERDİ KADIOĞLU TAKIM ARIYOR
Denizli maçında kadroya giremeyen Ferdi'nin sabrı tükeniyor.
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Genç futbolcunun kendisine Belçika ve Hollanda'dan kulüp aradığı gelen haberler arasında.
MEVKİLERİNDE OYNAYACAKLAR
Teknik direktör Ersun Yanal sakat oyuncuların dönmesiyle artık risk almayacak. Önümüzdeki haftalarda sakatlık ve cezalı olmadığı sürece oyuncularını gerçek pozisyonlarında oynatacak.
SERDAR AZİZ FORMAYI KAP
Topu savunmadan iyi çıkardığı için Jailson'u stoperde oynatan Ersun Yanal artık Brezilyalı oyuncu ısrarından üst üste yaptığı hatalar nedeniyle vazgeçti. Bu mevkide görev Serdar Aziz'in.
KANATLARDA DA SORUN YOK
Jailson ise zaman zaman da sağ açıkta görev yapan Ozan Tufan ise orta sahada görev yapacak. Hücum bölgesinde kanatlarda ise Rodrigues, Moses ve Deniz üçlüsünden 2'si oynayacak.
EMRE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Önceki gün özel bir programa tabi tutulan kaptan Emre Belözoğlu, dün yeniden takılla birlikte çalıştı. Emre yaklaşık 1 ay boyunca kırık kaburgasındaki ağrıya rağmen oynayacak.
YANAL JAILSON'U KAYBETMEK İSTEMİYOR
Yanal, stoperdeki yerini kaybeden Jailson ile sürekli iletişim halinde. Jailson'u kaybetmek istemeyen Yanal, Brezilyalı futbolcuya moral verdiği gibi daha fazla oynatmanın yollarını arıyor.
ALTAY YAN TOP ÇALIŞIYOR
Altay Bayındır, özel çalışmalarla yan top zaafiyetini yenmeye çalışıyor...
Kaleci Altay Bayındır'ın yan toplardaki zaafiyeti teknik heyeti düşündürüyor. Genç kaleci bu yöndeki eksiğini gidermek için çalışmalar yapıyor. Yanal, genel anlamda da bireysel hataların azalması için uyarılarda bulunuyor ve büyük çaba sarfediyor.
FERDİ KADIOĞLU TAKIM ARIYOR
Denizli maçında kadroya giremeyen Ferdi'nin sabrı tükeniyor.
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Genç futbolcunun kendisine Belçika ve Hollanda'dan kulüp aradığı gelen haberler arasında.
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