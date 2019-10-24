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Bitsin artık bu hasret! , ve spor gruplarında ilk galibiyet için sahaya çıkıyor

’ndeki 3 temsilcimiz gruplarında ilk galibiyet için sahaya çıkıyor. 19.55'te , 'yı de 'i konuk edecek. 22.00'de ise - maçı var.

Bitsin artık bu hasret!
'nde mücadele eden temsilcilerimiz bu akşam birbirinden kritik maçlara çıkacak. Ortak hedef; grupta ilk galibiyeti alabilmek.

GÖNLÜMÜZDEN 3'TE 3 GEÇİYOR
Saat 19.55'te iki karşılaşma oynanacak... C Grubu'nda 1 puanı bulunan spor evinde 'ı konuk edecek. J Grubu'nda ise 1 puanlı 'in konuğu olacak. 22.05'te de K Grubu'nda puanı olmayan , ile Vodafone Park'ta karşılaşacak.




TEK İHTİMALLİ BİR MAÇ!
Puanı olmayan Beşiktaş tur şansını sürdürmek için kazanmak zorunda.



FORMUNUN ZİRVESİNDE
İstim üzerinde olan Trabzon evinde Krasnodar'ı devirmeyi hedefliyor.



YENERSE İŞLER KARIŞIR
Başakşehir bugün kazanırsa grupta bütün tur hesapları karışacak.



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