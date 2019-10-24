UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz bu akşam birbirinden kritik maçlara çıkacak. Ortak hedef; grupta ilk galibiyeti alabilmek.
GÖNLÜMÜZDEN 3'TE 3 GEÇİYOR
Saat 19.55'te iki karşılaşma oynanacak... C Grubu'nda 1 puanı bulunan Trabzonspor evinde Krasnodar'ı konuk edecek. J Grubu'nda ise 1 puanlı Başakşehir'in konuğu Wolfsberger olacak. 22.05'te de K Grubu'nda puanı olmayan Beşiktaş, Braga ile Vodafone Park'ta karşılaşacak.
TEK İHTİMALLİ BİR MAÇ!
Puanı olmayan Beşiktaş tur şansını sürdürmek için kazanmak zorunda.
FORMUNUN ZİRVESİNDE
İstim üzerinde olan Trabzon evinde Krasnodar'ı devirmeyi hedefliyor.
YENERSE İŞLER KARIŞIR
Başakşehir bugün kazanırsa grupta bütün tur hesapları karışacak.
GÖNLÜMÜZDEN 3'TE 3 GEÇİYOR
Saat 19.55'te iki karşılaşma oynanacak... C Grubu'nda 1 puanı bulunan Trabzonspor evinde Krasnodar'ı konuk edecek. J Grubu'nda ise 1 puanlı Başakşehir'in konuğu Wolfsberger olacak. 22.05'te de K Grubu'nda puanı olmayan Beşiktaş, Braga ile Vodafone Park'ta karşılaşacak.
TEK İHTİMALLİ BİR MAÇ!
Puanı olmayan Beşiktaş tur şansını sürdürmek için kazanmak zorunda.
FORMUNUN ZİRVESİNDE
İstim üzerinde olan Trabzon evinde Krasnodar'ı devirmeyi hedefliyor.
YENERSE İŞLER KARIŞIR
Başakşehir bugün kazanırsa grupta bütün tur hesapları karışacak.
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