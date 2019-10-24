Başakşehir - Wolfsberger ilk 11'ler belli oldu!

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Başakşehir - Wolfsberger maçını Bein Sport 2 canlı yayınlayacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - WOLFSBERGER CANLI ANLATIM



BAŞAKŞEHİR - WOLFSBERGER İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo