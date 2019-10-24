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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 19:44

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Temsilcimiz Medipol , UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında 'nın ekibiyle karşılaşıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

Başakşehir - Wolfsberger | CANLI

Temsilcimiz Medipol , UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında 'nın ekibiyle karşılaşıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayan karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetiyor. Başakşehir - Wolfsberger maçı Bein Sport 2'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - WOLFSBERGER CANLI ANLATIM

BAŞAKŞEHİR - WOLFSBERGER İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo

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