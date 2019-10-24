Başakşehir - Wolfsberger | CANLI

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayan karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetiyor. Başakşehir - Wolfsberger maçı Bein Sport 2'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - WOLFSBERGER CANLI ANLATIM



BAŞAKŞEHİR - WOLFSBERGER İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo