Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Çin'deki şampiyonada 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi'yi 3-0 yenen Taha, şampiyon oldu. Taha sevincini 'Asker Selamı' vererek yaşadı.
EMRE ÇOLAK AL WEHDA'YI FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ
Katar kulübü Al Wehda'dan ayrılan Emre Çolak suskunluğunu bozdu... Babası ile Aqua Florya AVM'de görüntülenen yıldız futbolcu, "Yaklaşık 2 aydır kulüpten ödeme alamıyorduk. Gidişat kötüye gidince bende sözleşmemi feshedip FIFA'ya şikayet ettim" dedi.
VOLEYBOLDA DEV DERBİ: F.BAHÇE-G.SARAY
Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor. 19.00'da başlayacak mücadelede ezeli rakipler Fenerbahçe HDI Sigorta ve Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Kazananın kupanın sahibi olacağı dev müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
BURSA ALİ'Yİ YALANLADI
Bursaspor adı Fenerbahçe ile Ali Akman için açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Ali Akman ile ilgili gündeme getirilmeye çalışılan transfer söylentileri gerçek değildir" denildi.
KRUSE'DEN İYİ HABER VAR
Sakatlığı nedeniyle Denizli'de forma giyemeyen Kruse'den müjdeli haber geldi. Alman yıldızın Konya maçında takımdaki yerini alacağı belirtildi.
MELNJAK'A BELÇİKA'DAN TALİP
Sol bek adaylarından Rizesporlu Melnjak'a bir Belçika kulübünün teklif yaptığı öğrenildi.
GENÇ CİMBOM 1-0 MAĞLUP
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yunus Akgün ve Atalay Babacan da 90 dakika forma giydi. 2 futbolcu iyi oynamasına rağmen yenilgiye engel olamadı.
EMRE ÇOLAK AL WEHDA'YI FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ
Katar kulübü Al Wehda'dan ayrılan Emre Çolak suskunluğunu bozdu... Babası ile Aqua Florya AVM'de görüntülenen yıldız futbolcu, "Yaklaşık 2 aydır kulüpten ödeme alamıyorduk. Gidişat kötüye gidince bende sözleşmemi feshedip FIFA'ya şikayet ettim" dedi.
VOLEYBOLDA DEV DERBİ: F.BAHÇE-G.SARAY
Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor. 19.00'da başlayacak mücadelede ezeli rakipler Fenerbahçe HDI Sigorta ve Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Kazananın kupanın sahibi olacağı dev müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
BURSA ALİ'Yİ YALANLADI
Bursaspor adı Fenerbahçe ile Ali Akman için açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Ali Akman ile ilgili gündeme getirilmeye çalışılan transfer söylentileri gerçek değildir" denildi.
KRUSE'DEN İYİ HABER VAR
Sakatlığı nedeniyle Denizli'de forma giyemeyen Kruse'den müjdeli haber geldi. Alman yıldızın Konya maçında takımdaki yerini alacağı belirtildi.
MELNJAK'A BELÇİKA'DAN TALİP
Sol bek adaylarından Rizesporlu Melnjak'a bir Belçika kulübünün teklif yaptığı öğrenildi.
GENÇ CİMBOM 1-0 MAĞLUP
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yunus Akgün ve Atalay Babacan da 90 dakika forma giydi. 2 futbolcu iyi oynamasına rağmen yenilgiye engel olamadı.
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