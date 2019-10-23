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‘Dinlen’ dediler kabul etmedi!

Kaburgasındaki kırığa rağmen Denizlispor deplasmanında forma giyen kaptan fedakarlığa devam ediyor. Sağlık kurulu, Emre ile görüşerek “ maçında dinlen” dedi. Ancak tecrübeli yıldız, “İyiyim oynayacağım” yanıtını verdi...

‘Dinlen’ dediler kabul etmedi!
Kaburgasındaki kırığa rağmen Denizlispor deplasmanında forma giyen kaptan fedakarlığa devam ediyor... Alınan bilgilere göre sağlık kurulu, 39 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yaparak, "- spor maçında dinlen" önerisinde bulundu. Ancak Emre'nin bu öneriyi kibarca geri çevirdiği belirlendi. Tecrübeli futbolcunun, "Şu an ağrılarım var ama takımı yalnız bırakamam. Kendimi iyi hissediyorum. maçında oynayacağım" yanıtını verdiği ifade edildi.



EMRE'DEN ÇOK ANLAMLI ZİYARET
Emre Belözoğlu, kanser teşhisi konan 16 aylık Çınar Aydın'ı hastanede ziyaret etti. Yıldız futbolcu, minik Çınar'a forma hediye etti.

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