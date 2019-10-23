‘Dinlen’ dediler kabul etmedi!

Kaburgasındaki kırığa rağmen Denizlispor deplasmanında forma giyen kaptan Emre Belözoğlu fedakarlığa devam ediyor... Alınan bilgilere göre sağlık kurulu, 39 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yaparak, "Konya- spor maçında dinlen" önerisinde bulundu. Ancak Emre'nin bu öneriyi kibarca geri çevirdiği belirlendi. Tecrübeli futbolcunun, "Şu an ağrılarım var ama takımı yalnız bırakamam. Kendimi iyi hissediyorum. Konyaspor maçında oynayacağım" yanıtını verdiği ifade edildi.
EMRE'DEN ÇOK ANLAMLI ZİYARET
Emre Belözoğlu, kanser teşhisi konan 16 aylık Çınar Aydın'ı hastanede ziyaret etti. Yıldız futbolcu, minik Çınar'a forma hediye etti.
EMRE'DEN ÇOK ANLAMLI ZİYARET
Emre Belözoğlu, kanser teşhisi konan 16 aylık Çınar Aydın'ı hastanede ziyaret etti. Yıldız futbolcu, minik Çınar'a forma hediye etti.
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