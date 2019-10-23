Beşiktaş'ta Burak'tan gelen haber teknik heyeti daha da üzdü. Sağ kasığında kanama tespit edilen yıldız futbolcunun Braga ve Galatasaray maçları dışında 2 lig, 1 Avrupa maçında oynamayacağı öğrenildi.
5 MAÇTA YOK
Böylece Burak, Braga ile oynanacak 2 maçın dışında ligde Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor maçlarında forma giyemeyecek.
BRAGA MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Beşiktaş 1 günlük iznin ardından Braga ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. İdmana Dorukhan, Gökhan, N'Koudou, Burak, Diaby ve Santos katılmadı.
KARTAL'DA HEDEFTE FABRİ VAR
Yönetimin devre arasında Karius'u yollayıp Fabri'yi transfer etmek istediği öğrenildi.
KARTAL POTADA MAĞLUP
Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Zaragoza takımına 74-73 yenildi. Gruptaki 2. maçında ilk yenilgisini aldı.
5 MAÇTA YOK
Böylece Burak, Braga ile oynanacak 2 maçın dışında ligde Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor maçlarında forma giyemeyecek.
BRAGA MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Beşiktaş 1 günlük iznin ardından Braga ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. İdmana Dorukhan, Gökhan, N'Koudou, Burak, Diaby ve Santos katılmadı.
KARTAL'DA HEDEFTE FABRİ VAR
Yönetimin devre arasında Karius'u yollayıp Fabri'yi transfer etmek istediği öğrenildi.
KARTAL POTADA MAĞLUP
Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Zaragoza takımına 74-73 yenildi. Gruptaki 2. maçında ilk yenilgisini aldı.
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