Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş dün eski kulübü Trabzonspor'u ziyaret etti... Ünal Karaman ve Bordo-Mavili yöneticilerle bir araya gelen tecrübeli hoca, "Trabzonspor iyi işler yapıyor, iyi izlenim bırakıyor, bunlar güzel gelişmeler. Saha içine baktığımızda takım oyunu ve uyumu, diğer ilişkiler dışarıya da iyi mesajlar veriyor. Sadece Trabzonspor için değil, kamuoyunda da örnek olarak algılanıyor" dedi.
Ünal Karaman ise, "Şehrimizin, kulübümüzün daha çok yolu var. İyi dilekleriniz ve güzel düşünceleriniz için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
BİZ MUTLU BİR AİLEYİZ
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu elde edilen başarının sırrını açıkladı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un mutlu bir aile olduğunu söyledi. Takımdaki yabancı-yerli uyumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Kadromuzdaki oyuncuların hepsi burada olmaktan dolayı çok mutlu" dedi.
Ünal Karaman ise, "Şehrimizin, kulübümüzün daha çok yolu var. İyi dilekleriniz ve güzel düşünceleriniz için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
BİZ MUTLU BİR AİLEYİZ
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu elde edilen başarının sırrını açıkladı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un mutlu bir aile olduğunu söyledi. Takımdaki yabancı-yerli uyumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Kadromuzdaki oyuncuların hepsi burada olmaktan dolayı çok mutlu" dedi.
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