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Muriç varsa yola devam sorun yok

ligde 8 maçta 4 galibiyet alırken kazanılan maçların hepsinde gol kaydetti. Gösterdiği başarılı performansla takımını sırtlayan Muriç, daha 8. haftada Slimani ve Frey’i yakaladı. İşte haberin detayları ve 22 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...

Muriç varsa yola devam sorun yok
F.Bahçe Denizlispor'u yenerek yeniden çıkışa geçerken Vedat Muriç gösterdiği başarılı performansla takımını yine sırtladı. Sarı-Lacivertliler ligde 8 maçta 4 galibiyet elde ederken Vedat Muriç kazanılan maçların hepsinde gol attı. Ayrıca daha 8. haftada Slimani ve Frey'i yakaladı.



TAKIMA KOLAY UYUM SAĞLADIM
F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, Sarı- Lacivertli takıma kolay uyum sağladığını söyledi. Takım arkadaşlarının kendisine her bakımdan destek olduğunu söyleyen Gustavo, "En büyük hedefim 'de şampiyonluk yaşamak. Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu.

DENİZLİ'DEKİ GOLÜN DEVAMINI GETİRECEĞİM
Denizlispor'a attığı golle 3 puanda büyük rol oynayan Tolga Ciğerci, "Bu golün devamını getireceğim. Yeter ki şans bulayım" dedi.
Şampiyonluk şansımız çok yüksek



Ozan Tufan şampiyonluk şanslarının çok yüksek olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu, "Takımda büyük bir dayanışma var" dedi.



SERDAR AZİZ'LE MURİÇ VARSA YOLA DEVAM
Denizlispor maçında takıma dönen , Yanal'dan tam not aldı.
Aziz, Denizlispor maçında sergilediği başarılı performansla Yanal'dan tam not aldı. 15 ikili mücadelede 9 hava topu kapan Serdar bunun yanı sıra 7 top kaptı. Serdar başarılı performansıyla Jailson, Sadık ve Rami'ye gözdağı verdi.

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