Muriç varsa yola devam sorun yok

F.Bahçe Denizlispor'u yenerek yeniden çıkışa geçerken Vedat Muriç gösterdiği başarılı performansla takımını yine sırtladı. Sarı-Lacivertliler ligde 8 maçta 4 galibiyet elde ederken Vedat Muriç kazanılan maçların hepsinde gol attı. Ayrıca daha 8. haftada Slimani ve Frey'i yakaladı.
TAKIMA KOLAY UYUM SAĞLADIM
F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, Sarı- Lacivertli takıma kolay uyum sağladığını söyledi. Takım arkadaşlarının kendisine her bakımdan destek olduğunu söyleyen Gustavo, "En büyük hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak. Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu.
DENİZLİ'DEKİ GOLÜN DEVAMINI GETİRECEĞİM
Denizlispor'a attığı golle 3 puanda büyük rol oynayan Tolga Ciğerci, "Bu golün devamını getireceğim. Yeter ki şans bulayım" dedi.
Şampiyonluk şansımız çok yüksek
Ozan Tufan şampiyonluk şanslarının çok yüksek olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu, "Takımda büyük bir dayanışma var" dedi.
SERDAR AZİZ'LE MURİÇ VARSA YOLA DEVAM
Denizlispor maçında takıma dönen Serdar Aziz, Yanal'dan tam not aldı.
Aziz, Denizlispor maçında sergilediği başarılı performansla Yanal'dan tam not aldı. 15 ikili mücadelede 9 hava topu kapan Serdar bunun yanı sıra 7 top kaptı. Serdar başarılı performansıyla Jailson, Sadık ve Rami'ye gözdağı verdi.
TAKIMA KOLAY UYUM SAĞLADIM
F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, Sarı- Lacivertli takıma kolay uyum sağladığını söyledi. Takım arkadaşlarının kendisine her bakımdan destek olduğunu söyleyen Gustavo, "En büyük hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak. Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu.
DENİZLİ'DEKİ GOLÜN DEVAMINI GETİRECEĞİM
Denizlispor'a attığı golle 3 puanda büyük rol oynayan Tolga Ciğerci, "Bu golün devamını getireceğim. Yeter ki şans bulayım" dedi.
Şampiyonluk şansımız çok yüksek
Ozan Tufan şampiyonluk şanslarının çok yüksek olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu, "Takımda büyük bir dayanışma var" dedi.
SERDAR AZİZ'LE MURİÇ VARSA YOLA DEVAM
Denizlispor maçında takıma dönen Serdar Aziz, Yanal'dan tam not aldı.
Aziz, Denizlispor maçında sergilediği başarılı performansla Yanal'dan tam not aldı. 15 ikili mücadelede 9 hava topu kapan Serdar bunun yanı sıra 7 top kaptı. Serdar başarılı performansıyla Jailson, Sadık ve Rami'ye gözdağı verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.