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  • 22.10.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 18:26

maçı me yolları nedir?

maçı ile bu gece taraftarının önüne çıkıyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftası kapsamında oynayacağı Real Madrid mücadelesi saat 22.00’da oynanacak. İtalyan hakem Daniele Orsato’nun yöneteceği karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından nebilecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanırken, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. İşte Sport AZ TV ve şifresiz izleme yolları

Galatasaray Real Madrid maçı canlı izleme yolları

Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam çok kritik bir maç ile devam ediyor. Galatasaray kendi sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray Real Madrid maçını Az TV, İdman TV, CBCSPORT canlı yayınlayacak mı? Bu zorlu maçla ilgili tüm detaylar haberimizde.

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