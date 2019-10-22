Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam çok kritik bir maç ile devam ediyor. Galatasaray kendi sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray Real Madrid maçını Az TV, İdman TV, CBCSPORT canlı yayınlayacak mı? Bu zorlu maçla ilgili tüm detaylar haberimizde.

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