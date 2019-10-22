UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray ile İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, Real Madrid'i konuk ediyor. 22.00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray Real Madrid maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz...

GALATASARAY REAL MADRİD CANLI ANLATIM



GALATASARAY - REAL MADRİD İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema