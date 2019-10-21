Alanya zirve yaptı

Alanyaspor durdurulamıyor! Akdeniz ekibi evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek 1 günlüğüne Trabzonspor'a verdiği liderlik koltuğunu geri aldı. Alanyaspor'un gollerini Ceyhun, Cisse (2), Bakasetas ve Fernandes attı. Rizespor'un sayıları ise biri penaltıdan olmak üzere Bodrin'den geldi.
KAYSERİSPOR 3 PUANI UNUTTU
Süper Lig'de Kayserispor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı... Kasımpaşa'nın golünü 6. dakikada Senegalli Thiam kaydetti. Ev sahibi Kayserispor ise 56'da Pedro Henrique'nin golüyle beraberliği yakaladı... Kayseri-spor, Süper Lig'de 8. maçında da galibiyet yüzü göremedi.
KAYSERİSPOR 3 PUANI UNUTTU
Süper Lig'de Kayserispor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı... Kasımpaşa'nın golünü 6. dakikada Senegalli Thiam kaydetti. Ev sahibi Kayserispor ise 56'da Pedro Henrique'nin golüyle beraberliği yakaladı... Kayseri-spor, Süper Lig'de 8. maçında da galibiyet yüzü göremedi.
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