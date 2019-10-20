Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek, yer sofrasında yemek yedi. Ağaoğlu boksta dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeli'yi de evinde ziyaret etti.
Ağaoğlu genç yıldızı evinde ziyaret ederek moral verdi.
Busenaz Sürmeli
Ağaoğlu genç yıldızı evinde ziyaret ederek moral verdi.
Busenaz Sürmeli
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