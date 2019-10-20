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Başkanı , Abdülkadir’i ziyaret etti

Başkanı , ziyaret ettiği ’le yer sofrasında yemek yedi. Ağaoğlu, boksta dünya şampiyonu olan 'yi de evinde ziyaret etti.

Ağaoğlu, Abdülkadir’i ziyaret etti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek, yer sofrasında yemek yedi. Ağaoğlu boksta dünya şampiyonu olan 'yi de evinde ziyaret etti.



Ağaoğlu genç yıldızı evinde ziyaret ederek moral verdi.



Busenaz Sürmeli

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