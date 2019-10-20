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'nden 'ya yarım düzine gol

Başkent ekibi , ’ya deplasmanda 6 gol attı. Candeias 3 gol, 2 asistle yıldızlaştı. Ev sahibi ekipte Bahadır 23'te kırmızı kart gördü.

G.Birliği’nden yarım düzine
Süper Lig'de yaşam savaşı veren , spor'u deplasmanda 6-0 yendi. Ev sahibi ekipte Bahadır 23'te kırmızı kart gördü.

GOL BOMBARDIMANI
Başkent ekibinde Candeias 3 gol, 2 asistle maça damgasını vuran isim oldu. Gençlerbirliği'nin diğer gollerini ise Sio (2) ve Stancu attı.




BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE'Yİ 90'DA VURDU
Başakşehir kendi evinde ağırladığı Göztepe'yi 2-1 yendi. Evsahibi takım 11'de Gulbrandsen'in golüyle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Soner 64'te attığı golle beraberliği sağladı. Soner 64'te attığı golle Başakşehir'e 3 puanı getirdi: 2-1.

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