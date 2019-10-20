Süper Lig'de yaşam savaşı veren Gençlerbirliği, Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 yendi. Ev sahibi ekipte Bahadır 23'te kırmızı kart gördü.
GOL BOMBARDIMANI
Başkent ekibinde Candeias 3 gol, 2 asistle maça damgasını vuran isim oldu. Gençlerbirliği'nin diğer gollerini ise Sio (2) ve Stancu attı.
BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE'Yİ 90'DA VURDU
Başakşehir kendi evinde ağırladığı Göztepe'yi 2-1 yendi. Evsahibi takım 11'de Gulbrandsen'in golüyle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Soner 64'te attığı golle beraberliği sağladı. Soner 64'te attığı golle Başakşehir'e 3 puanı getirdi: 2-1.
GOL BOMBARDIMANI
Başkent ekibinde Candeias 3 gol, 2 asistle maça damgasını vuran isim oldu. Gençlerbirliği'nin diğer gollerini ise Sio (2) ve Stancu attı.
BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE'Yİ 90'DA VURDU
Başakşehir kendi evinde ağırladığı Göztepe'yi 2-1 yendi. Evsahibi takım 11'de Gulbrandsen'in golüyle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Soner 64'te attığı golle beraberliği sağladı. Soner 64'te attığı golle Başakşehir'e 3 puanı getirdi: 2-1.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.