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  • 19.10.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 20:49

MKE Ankaragücü- | Canlı anlatım

'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de bu akşam 101. kez karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

MKE Ankaragücü-Beşiktaş | Canlı anlatım

ile MKE Ankaragücü, 'de bu akşam 101. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında siyah-beyazlılar 68, sarı-lacivertliler 8 kez kazandı. Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sında galip geldi, 6 kez yenildi.

İLK 11'LER
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat Ağçay, Hasan Kaya, İlhan Parlak, Faty, Orgill

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak



ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü Beşiktaş karşılaşması, Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başladı. Hakem Ali Şansalan'ın komutuyla başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

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