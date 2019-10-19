MKE Ankaragücü-Beşiktaş | Canlı anlatım

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bu akşam 101. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında siyah-beyazlılar 68, sarı-lacivertliler 8 kez kazandı. Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sında galip geldi, 6 kez yenildi.

İLK 11'LER

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat Ağçay, Hasan Kaya, İlhan Parlak, Faty, Orgill



BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak







ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü Beşiktaş karşılaşması, Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başladı. Hakem Ali Şansalan'ın komutuyla başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.



