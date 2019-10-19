Antalyaspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 8. hafta maçında üç puan mücadelesi veriyor. Son haftalarda Bülent Korkmaz yönetiminde iyi sonuçlar alan Antalyaspor yakaladığı bu çıkışı Gençlerbirliği karşısında sürdürmek, bu sezon henüz galibiyet ile tanışamayan Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini almak için mücadele ediyor.

MAÇIN İLK YARISI TAMAMLANDI, GENÇLER GOL OLUP YAĞDI

Süper Lig'in galibiyetsiz iki takımından biri olan Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında ilk yarıda 5 gol buldu.

Maçın golleri;

1' Candeias

13' Sio

21' Candeias

24' Bahadır (Antalya)

37' Candeias

42' Sio

Antalyaspor - Gençlerbirliği 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Gelson, Chahechouhe, Hakan, Amilton

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat, Ayite, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio