Antalyaspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 8. hafta maçında üç puan mücadelesi veriyor. Son haftalarda Bülent Korkmaz yönetiminde iyi sonuçlar alan Antalyaspor yakaladığı bu çıkışı Gençlerbirliği karşısında sürdürmek, bu sezon henüz galibiyet ile tanışamayan Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini almak için mücadele ediyor.
MAÇIN İLK YARISI TAMAMLANDI, GENÇLER GOL OLUP YAĞDI
Süper Lig'in galibiyetsiz iki takımından biri olan Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında ilk yarıda 5 gol buldu.
Maçın golleri;
1' Candeias
13' Sio
21' Candeias
24' Bahadır (Antalya)
37' Candeias
42' Sio
Antalyaspor - Gençlerbirliği 11'ler...
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Gelson, Chahechouhe, Hakan, Amilton
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat, Ayite, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio
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