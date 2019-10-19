Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi seçime 1 gün kala TAKVİM'i ziyaret etti. İşte Çebi'nin flaş sözleri: "Serdal Adalı 2. başkandı. Neden temmuzdan bu yana ödeme yapmadılar da temiz kağıdı almadılar. Ben 2. başkanlık yaptığım zaman 42 tane temiz kağıdı aldım."

TEMİZ VE NET OLUNACAK

"Menajerlerle savaşacağım herkes haddini bilecek. Artık kulüplerin içerisinden nemalanmayı bırakacaklar. Temiz ve net olunacak. Değişim için geliyorum, ben eski düzeni kabul etmiyorum."

AĞABEY VE BAŞKAN ADAYIYIM

"Bir tek taraftarın ve camianın büyüklüğünden güç alıyorum. Ağabey oldum, başkan adayı oldum, her türlü kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakıp birlik ve beraberliği oluşturmak lazım."

ORMAN BENDEN UZAKLAŞTI

"FİKRET Başkan 2.5 senedir benden uzaklaştı. Saygısında kusur görmedim ama uzaklık oldu. Etrafındaki yöneticilerin tutumları saygısız hale gelmişti. Sayın Orman'ın bunlara müdahale etmedi."

BU YAPIYLA ASLA OLMAZ

"Ayda 30 milyon faiz ödüyoruz... Bundan kurtulmamız lazım"

"ŞU anki tabloda her yıl 300 milyon lira açık veren bir yapı var. Dolayısıyla bu sürdürülemez. Ayda 30 milyon lira faiz ödüyoruz. Bir kere Beşiktaş'ın bundan kurtulması lazım. Beşiktaş kendi kaynağını, futbolcusunu kendi üretecek, parlatıp satacak."