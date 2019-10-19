Bugünkü
Takvim

başkan adayı 'den 'e özel açıklamalar! "Değişim için geliyorum"

’İ ziyaret eden Çebi, Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler ve Spor Müdürümüz Tunç Özgen’e projelerini anlattı. Menajerlerle savaşacağım, herkes haddini bilecek. Temiz ve net olunacak... Değişim için geliyorum, eski düzeni kabul etmiyorum...Taraftarın ve camianın büyüklüğünden güç alıyorum. Kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakıp birlik ve beraberliği oluşturmak lazım...

Değişim içim geliyorum

Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi seçime 1 gün kala TAKVİM'i ziyaret etti. İşte Çebi'nin flaş sözleri: "Serdal Adalı 2. başkandı. Neden temmuzdan bu yana ödeme yapmadılar da temiz kağıdı almadılar. Ben 2. başkanlık yaptığım zaman 42 tane temiz kağıdı aldım."

TEMİZ VE NET OLUNACAK
"Menajerlerle savaşacağım herkes haddini bilecek. Artık kulüplerin içerisinden nemalanmayı bırakacaklar. Temiz ve net olunacak. Değişim için geliyorum, ben eski düzeni kabul etmiyorum."

AĞABEY VE BAŞKAN ADAYIYIM
"Bir tek taraftarın ve camianın büyüklüğünden güç alıyorum. Ağabey oldum, başkan adayı oldum, her türlü kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakıp birlik ve beraberliği oluşturmak lazım."

ORMAN BENDEN UZAKLAŞTI
"FİKRET Başkan 2.5 senedir benden uzaklaştı. Saygısında kusur görmedim ama uzaklık oldu. Etrafındaki yöneticilerin tutumları saygısız hale gelmişti. Sayın Orman'ın bunlara müdahale etmedi."

BU YAPIYLA ASLA OLMAZ
"Ayda 30 milyon faiz ödüyoruz... Bundan kurtulmamız lazım"
"ŞU anki tabloda her yıl 300 milyon lira açık veren bir yapı var. Dolayısıyla bu sürdürülemez. Ayda 30 milyon lira faiz ödüyoruz. Bir kere 'ın bundan kurtulması lazım. Beşiktaş kendi kaynağını, futbolcusunu kendi üretecek, parlatıp satacak."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi'den TAKVİM'e özel açıklamalar! "Değişim için geliyorum"
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri