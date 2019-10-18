O fotoğrafın ardından kendimi korumasız hissettim. Alman taraftarlar maçta bana "Evine dön Türk domuzu" diye bağırdı.
Merkel istese onunla da görüşürdüm. Almanya'da doğdum ama Türkiye anavatanım. Ben insanlar istiyor diye değişmeyeceğim.
ÖZİL AÇIKLAMA
Arsenal'da forma giyen yıldız oyuncu Mesut Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası yaşadıklarını, ırkçı saldırıları ve transfer sürecini Bild'e anlattı. "Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben bu görevdeki bir insana her kim olursa olsun saygı duyarım. Almanya'da doğmuş olsam dahi Türkiye, benim atalarımın memleketi. Sayın Erdoğan ile çekilen fotoğrafımın ardından kendimi, insanlar tarafından saygı duyulmayan ve korumasız biri gibi hissettim. Almanya'daki siyasiler bile bana ırkçı saldırılarda bulundu. 2018 Dünya Kupası'ndan elendiğimiz maçta saha kenarına geldiğimde Alman taraftarlar bana 'Evine dön Türk domuzu' gibi şeyler söyledi" dedi.
ARSENAL'DEN AYRILMIYORUM
Özil, Fenerbahçe'ye transfer iddialarına da açıklık getirdi. "Arsenal'den ayrılmayı düşünmüyorum. 2021 yazına kadar sözleşmem var. Geleceğimi kulübe adamayı istiyorum. Zaten yönetimin de niyeti bu yönde" diye konuştu.
EMERY: MESUT OYNAYACAK
Arsenal'in teknik direktörü Emery, Mesut Özil'i bundan sonraki maçlarda yeniden kadroda değerlendirebileceğini söyledi.
Eşi Amine Gülşe'nin istemesine rağmen Mesut Özil, İstanbul'da oynamayı düşünmüyor.
Özil Başkan Erdoğan'la çektirdiği bu fotoğraf yüzünden hedef oldu.
KAVLAK KUŞATMASI
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Avusturya vatandaşı Veli Kavlak, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı hakkında paylaşımda bulununca hedef haline geldi. Avusturya Özgürlük Partisi lideri Norbert Hoffer, "Bu beyefendinin Avusturya'da işi yok" dedi. Bu açıklama büyük tepki çekti.
Merkel istese onunla da görüşürdüm. Almanya'da doğdum ama Türkiye anavatanım. Ben insanlar istiyor diye değişmeyeceğim.
ÖZİL AÇIKLAMA
Arsenal'da forma giyen yıldız oyuncu Mesut Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası yaşadıklarını, ırkçı saldırıları ve transfer sürecini Bild'e anlattı. "Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben bu görevdeki bir insana her kim olursa olsun saygı duyarım. Almanya'da doğmuş olsam dahi Türkiye, benim atalarımın memleketi. Sayın Erdoğan ile çekilen fotoğrafımın ardından kendimi, insanlar tarafından saygı duyulmayan ve korumasız biri gibi hissettim. Almanya'daki siyasiler bile bana ırkçı saldırılarda bulundu. 2018 Dünya Kupası'ndan elendiğimiz maçta saha kenarına geldiğimde Alman taraftarlar bana 'Evine dön Türk domuzu' gibi şeyler söyledi" dedi.
ARSENAL'DEN AYRILMIYORUM
Özil, Fenerbahçe'ye transfer iddialarına da açıklık getirdi. "Arsenal'den ayrılmayı düşünmüyorum. 2021 yazına kadar sözleşmem var. Geleceğimi kulübe adamayı istiyorum. Zaten yönetimin de niyeti bu yönde" diye konuştu.
EMERY: MESUT OYNAYACAK
Arsenal'in teknik direktörü Emery, Mesut Özil'i bundan sonraki maçlarda yeniden kadroda değerlendirebileceğini söyledi.
Eşi Amine Gülşe'nin istemesine rağmen Mesut Özil, İstanbul'da oynamayı düşünmüyor.
Özil Başkan Erdoğan'la çektirdiği bu fotoğraf yüzünden hedef oldu.
KAVLAK KUŞATMASI
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Avusturya vatandaşı Veli Kavlak, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı hakkında paylaşımda bulununca hedef haline geldi. Avusturya Özgürlük Partisi lideri Norbert Hoffer, "Bu beyefendinin Avusturya'da işi yok" dedi. Bu açıklama büyük tepki çekti.
kalan karakter 1000
DOMUZ OLAN ALMANLARDIR. BUNU BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR.
ALMAN DOMUZU ,DOMUZLUK SANA MAHSUSTUR .ZATEN BİR TÜRK FUTBOLCUYA BU LAFI DEMENİZ ,KİMİN DOMUZ OLDUĞUNU ORTAYA KOYAR.
aslında asıl domuz kendileri ,domuz etini biz yemiyoruz onlar yiyor .domuz görmek istiyorlarsa aynaya baksınlar .kefereler.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.