Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Denizlispor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı.

TELAFİ MAÇIMIZ

Tecrübeli çalıştırıcı, "Hesapta olmayan puan kayıpları yaşadık. Telafi etmek için özellikle deplasmanda hata yapmamamız ve alabileceğimiz puanları almamız gerekiyor. İç sahada yaşadığımız kazayı bu şekilde telafi edebiliriz" diye konuştu. Ersun Yanal konuşmalarını şöyle sürdürdü: "Uzun bir galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bu seri de Denizlispor maçıyla başlasın" dediği ifade edildi.

4 KRİTİK KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, milli araya kadar sırasıyla Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE 'GOL' ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Hücum varyasyonlarının denendiği idman yaklaşık 1.5 saat sürdü...

Fenerbahçe Denizli maçı hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Saat 11.00'de başlayan idman 3 grup halinde başladı. Taktik çalışma sırasında hücum varyasyonlarının denendiği bildirildi. Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını bugün de sürdürecek.

KRUSE DENİZLİ'YE ZOR!

Pazartesi günü yapılan idmanda kasığında ağrı hisseden ve o günden beri takımdan ayrı çalışan F.Bahçeli Kruse'un Denizli'de forma giymesi zor.



FENERBAHÇE'YE TAHKİM'DEN RET

TFF Tahkim Kurulu, F.Bahçe'nin Alanya maçı tekrar talebini reddetti. F.Bahçe, Alanya ile deplasmanda oynadığı maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu. Öte yandan Tahkim Kurulu, TFF ile imzalamış olduğu sözleşmesi feshedilen hakem Suat Arslanboğa'nın itirazını oybirliği ile reddetti.