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başkan adayı projelerini TAKVİM'e anlattı! "Sezon sonuna kadar 470 milyon TL lazım"

TAKVİM’İ ziyaret eden başkan adaylarından , Spor Müdürümüz ’e başkan olduğu takdirde uygulayacağı projeleri ve hedeflerini tek tek anlattı. "'a sezon sonuna kadar 470 milyon TL lazım. Bunun 98 milyonu pazartesi hemen ödenmeli." "Dertler küçülmekle bitmez. 50 milyon Euro bütçe hedefi koyduk. Ona göre hareket edersek toparlanırız."

“Seçimi kazanan evine değil hemen kulübe gitmeli”

Beşiktaş başkan adayı Takvim'e A'dan Z'ye açıklamalar yaptı. Sezon sonuna kadar 470 milyon TL'ye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Adalı, "Pazar günü seçimi kazanan kişi evine değil hemen kulübe gitmeli ve alacak-verecek defterini incelemeli. Kaybedecek zaman yok" dedi.


Takvim'i ziyaret eden başkan adaylarından Serdal Adalı, Spor Müdürümüz Tunç Özgen'e başkan olduğu takdirde uygulayacağı projeleri ve hedeflerini tek tek anlattı.

GERÇEKÇİ OLMAMIZ GEREKİYOR
Pazartesi günü 98 milyon TL ödeme yapmaları gerektiğini vurgulayan Adalı, "Bir sıkıntı var ama bunun çaresi de var. Hayali değil gerçekçi bütçelerle hareket etmemiz gerekir" diye konuştu.

KÜÇÜLMEKLE BU İŞ ÇÖZÜLMEZ
Beşiktaş'ın küçülerek bu dertlerden kurtulamayacağını vurgulayan Adalı, "50 milyon Euro bütçe hedefi koyduk. Ona göre hareket edeceğiz. Bunu yaparsak toparlanırız" dedi.

AVCI İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ
Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini vurgulayan Adalı, "Eğer işler kötü gider ayrılmak isterse zorla tutamam. Zaten öyle bir durumda kendisi de burada kalmak istemez" ifadesini kullandı.

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