Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı Takvim'e A'dan Z'ye açıklamalar yaptı. Sezon sonuna kadar 470 milyon TL'ye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Adalı, "Pazar günü seçimi kazanan kişi evine değil hemen kulübe gitmeli ve alacak-verecek defterini incelemeli. Kaybedecek zaman yok" dedi.



Takvim'i ziyaret eden başkan adaylarından Serdal Adalı, Spor Müdürümüz Tunç Özgen'e başkan olduğu takdirde uygulayacağı projeleri ve hedeflerini tek tek anlattı.

GERÇEKÇİ OLMAMIZ GEREKİYOR

Pazartesi günü 98 milyon TL ödeme yapmaları gerektiğini vurgulayan Adalı, "Bir sıkıntı var ama bunun çaresi de var. Hayali değil gerçekçi bütçelerle hareket etmemiz gerekir" diye konuştu.

KÜÇÜLMEKLE BU İŞ ÇÖZÜLMEZ

Beşiktaş'ın küçülerek bu dertlerden kurtulamayacağını vurgulayan Adalı, "50 milyon Euro bütçe hedefi koyduk. Ona göre hareket edeceğiz. Bunu yaparsak toparlanırız" dedi.

AVCI İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini vurgulayan Adalı, "Eğer işler kötü gider ayrılmak isterse zorla tutamam. Zaten öyle bir durumda kendisi de burada kalmak istemez" ifadesini kullandı.