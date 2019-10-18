Bugünkü
Takvim

Ankaragücü karşısında ilk 11’e!

Kartal'ın tecrübeli oyuncusu Ankaragücü karşısında stoper olarak görev yapacak. ’ta eksikler nedeniyle stoperde Necip-Vida ikilisi yer alacak. İşte detaylar ve Takvim Gazetesi’nin 18 Ekim 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Beşiktaş haberleri…

Necip ilk 11’e

Kartal'da Ankaragücü önünde sakat oyuncular nedeniyle ilk 11'de revizyon yapılacak. Ruiz'in sakatlanmasından sonra stoperde Vida'nın yanına 'ın monte edileceği öğrenildi. 2 hafta sahalardan uzak kalacak 'ün yerine ise Douglas forma giyecek. Ön liberoda Atiba-Elneny ikilisi yer alırken Lens'in sağ kanatta oynaması bekleniyor.


'TAN TAKTİK ANTRENMANI
Kartal Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. takıma taktik ağırlıklı bir program uygulattı.

ALLAH BİZE NASİP EDECEK, HALLEDECEĞİZ
Beşiktaş'ın başkan adayı dün 'nın mezarını ziyaret etti. Çebi, "Beşiktaş'ın çok zorlu günleri olacak ama Allah bize nasip edecek, halledeceğiz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAnkaragücü karşısında Necip Uysal ilk 11’e!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri