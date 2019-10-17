Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı can sıkıyor... Sarı-Kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen ancak sakatlık nedeniyle çoğu karşılaşmada forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcunun Sivasspor maçında forma giymeyeceği öğrenildi.
- Spor
- 17.10.2019
- Gazete
Galatasaray'da Falcao krizi! Real Madrid maçında bile oynaması zor...
Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Falcao’nun Real Madrid’e karşı bile oynamasının zor olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları ve 17 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Galatasaray haberleri...
Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı can sıkıyor... Sarı-Kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen ancak sakatlık nedeniyle çoğu karşılaşmada forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcunun Sivasspor maçında forma giymeyeceği öğrenildi.
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