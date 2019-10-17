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'da Falcao krizi! maçında bile oynaması zor...

’ın Kolombiyalı golcüsü , maçında forma giyemeyecek. Falcao’nun ’e karşı bile oynamasının zor olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları ve 17 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Galatasaray haberleri...



Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı can sıkıyor... Sarı-Kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen ancak sakatlık nedeniyle çoğu karşılaşmada forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcunun Sivasspor maçında forma giymeyeceği öğrenildi.

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