MURİÇ'E

ASİST

EURO'YA

ngiliz

teknik heyeti,Kosova-Karadağ milli maçında'inyanı sıra sağ bek FlorentHadergjonaj'ıda takibe aldı. Sarı-Lacivertliler, Isla veDirar'ın sözleşmelerininsezon sonundabitecek olmasındandolayı sağ bekeoyuncu bakıyor. Listedekiilk isim isemaçında sağ açıkta görev yapan Kosovalı yıldız,attığı golde ortayı yapan isimdi... 25 yaşındaki oyuncunun asıl mevkisi ise savunmanın sağı...Huddersfield ile Championship'te ilk 8 maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan, son 3 maçta ise kulübedeydi. Kosovalı, geçen yıl 5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.