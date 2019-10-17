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'ye 'ten sonra ikinci Kosovalı! takibe alındı...

, Huddersfield’de forma giyen 25 yaşındaki ’ı Kosova-Karadağ maçında takibe aldı. Isla ve Dirar'ın sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı sağ beke oyuncu bakan Fenerbahçe'de listedeki ilk isim Hadergjonaj...

Fener’e ikinci Kosovalı
F.Bahçe teknik heyeti, Kosova- Karadağ milli maçında Vedat Muriç'in yanı sıra sağ bek Florent Hadergjonaj'ı da takibe aldı. Sarı- Lacivertliler, Isla ve Dirar'ın sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı sağ beke oyuncu bakıyor. Listedeki ilk isim ise Hadergjonaj...



VEDAT MURİÇ'E ASİST YAPTI
Karadağ maçında sağ açıkta görev yapan Kosovalı yıldız, Vedat Muriç'in attığı golde ortayı yapan isimdi... 25 yaşındaki oyuncunun asıl mevkisi ise savunmanın sağı...



5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
İngiliz Huddersfield ile Championship'te ilk 8 maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Hadergjonaj, son 3 maçta ise kulübedeydi. Kosovalı, geçen yıl 5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.


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