EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda 7 maçta topladığı 18 puanla zirvede yer alan Milli Takımımız bu akşam çok kritik bir sınava çıkacak.
PARİS'TE KRİTiK GECE
Ay-Yıldızlılar kendisi gibi 18 puanı bulunan son Dünya Şampiyonu Fransa ile Paris'te karşı karşıya gelecek. Stade de France'ta saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadeleyi Alman hakem Felix Brych yönetecek.
1 PUAN BİLE ÖNEMLİ
Milliler, Fransa önünda 1 puan bile alsa hem liderlik hem de finaller yolunda çok kritik bir adım atacak. Grubumuzdaki bir diğer önemli maçta ise 21.45'te İzlanda sahasında Andorra ile mücadele edecek.
AVRUPA'NIN GÖZÜ PARİS'TE
Bu akşam Avrupa futbolunun gözü Paris'teki liderlik maçında olacak.
HEDEFİMİZ 221. ZAFER
Milliler tarihindeki 575 maçta 220 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
BİZİM İÇİN ÖLÇÜ OLACAK
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Fransa maçı bizim için gücümüzü görme açısından ölçü olacak. İyi bir maç bekliyoruz" diye konuştu.
FRANSIZ POLİSİ ADETA KUŞ UÇURTMUYOR
Milli Takımımız'ın Paris'e gelişi sonrası geniş önlemler alındı. Fransız polisi, Milliler'in konakladığı otel önünde kuş uçurtmadı.
ÖNCE KONTROL ET, SONRA SALDIR
Fransa maçı için son idmanını Stade de France'ta yapan Milli Takımımız karşılaşma saatini beklemeye başladı. Ay-Yıldızlılar'ın Fransa'nın maçın başındaki hızını kesmek için çok kontrollü ve sakin bir oyun oynayacağı öğrenildi. Milliler ilk 20 dakikanın ardından ise yavaş yavaş rakibinin üzerine giderek gol şansı arayacak.
FRANSA'YA KARŞI 6. KEZ SAHADAYIZ
Milliler, Fransa önünde tarihindeki 6. sınavını verecek. Ay-Yıldızlılar 5 maçta 4 yenilgi yaşarken, 12 gol atıp 4 gol yedi.
ABDÜLKADİR&EFECAN ÇIKARILDI
Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı. İki futbolcunun Fransa kafilesinde yer almadığı belirtildi.
PARİS'TE KRİTiK GECE
Ay-Yıldızlılar kendisi gibi 18 puanı bulunan son Dünya Şampiyonu Fransa ile Paris'te karşı karşıya gelecek. Stade de France'ta saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadeleyi Alman hakem Felix Brych yönetecek.
1 PUAN BİLE ÖNEMLİ
Milliler, Fransa önünda 1 puan bile alsa hem liderlik hem de finaller yolunda çok kritik bir adım atacak. Grubumuzdaki bir diğer önemli maçta ise 21.45'te İzlanda sahasında Andorra ile mücadele edecek.
AVRUPA'NIN GÖZÜ PARİS'TE
Bu akşam Avrupa futbolunun gözü Paris'teki liderlik maçında olacak.
HEDEFİMİZ 221. ZAFER
Milliler tarihindeki 575 maçta 220 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
BİZİM İÇİN ÖLÇÜ OLACAK
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Fransa maçı bizim için gücümüzü görme açısından ölçü olacak. İyi bir maç bekliyoruz" diye konuştu.
FRANSIZ POLİSİ ADETA KUŞ UÇURTMUYOR
Milli Takımımız'ın Paris'e gelişi sonrası geniş önlemler alındı. Fransız polisi, Milliler'in konakladığı otel önünde kuş uçurtmadı.
ÖNCE KONTROL ET, SONRA SALDIR
Fransa maçı için son idmanını Stade de France'ta yapan Milli Takımımız karşılaşma saatini beklemeye başladı. Ay-Yıldızlılar'ın Fransa'nın maçın başındaki hızını kesmek için çok kontrollü ve sakin bir oyun oynayacağı öğrenildi. Milliler ilk 20 dakikanın ardından ise yavaş yavaş rakibinin üzerine giderek gol şansı arayacak.
FRANSA'YA KARŞI 6. KEZ SAHADAYIZ
Milliler, Fransa önünde tarihindeki 6. sınavını verecek. Ay-Yıldızlılar 5 maçta 4 yenilgi yaşarken, 12 gol atıp 4 gol yedi.
ABDÜLKADİR&EFECAN ÇIKARILDI
Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı. İki futbolcunun Fransa kafilesinde yer almadığı belirtildi.
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