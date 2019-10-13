Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Fikret Orman'ın devamı olmadığını söyleyen Adalı, "Bu söylemler mevcut yönetime karşı bir ayıptır" ifadesini kullandı.
- Spor
- 13.10.2019
- Gazete
Serdal Adalı: Ben kimsenin devamı değilim
Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı kimsenin devamı olmadığını söyledi. Adalı, Ahmet Nur Çebi ile birleşmek için geç kaldıklarını ifade etti. Göreve gelmeleri durumunda mutlaka transfer yapacaklarını söyleyen Serdal Adalı, "Bir tane santrfor almak istiyoruz. Orta sahada olabilir" dedi.
Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Fikret Orman'ın devamı olmadığını söyleyen Adalı, "Bu söylemler mevcut yönetime karşı bir ayıptır" ifadesini kullandı.
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