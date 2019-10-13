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: Ben kimsenin devamı değilim

başkan adaylarından kimsenin devamı olmadığını söyledi. Adalı, ile birleşmek için geç kaldıklarını ifade etti. Göreve gelmeleri durumunda mutlaka yapacaklarını söyleyen Serdal Adalı, "Bir tane santrfor almak istiyoruz. Orta sahada olabilir" dedi.



Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Fikret Orman'ın devamı olmadığını söyleyen Adalı, "Bu söylemler mevcut yönetime karşı bir ayıptır" ifadesini kullandı.

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