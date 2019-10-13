Mustafa Cengiz'den yaylım ateşi... G.Saray Başkanı 2 yılda elde ettikleri başarıların ve mali sonuçların bazılarını rahatsız ettiğini söyleyerek, "Dışımızda çok ciddi şer odakları var. Camiadan rica ediyorum onların tuzağına düşmeyelim" diye konuştu.
G.SARAY ÖRNEK OLMALIDIR
Üzüntülerden çok sevinçler yaşadıklarını ifade eden Cengiz, "Bu tip saldırılara tepki gösterirken G.Saray vakur duruşuyla örnek olmalıdır" dedi.
BELLİ BİR KÜLTÜRDEN GELDİK
G,Saray olarak belli bir kültürden geldiklerini ifade eden Cengiz, "Onların seviyesine inemeyiz. Onlara öyle bir cevap veririz ki altından kalkamazlar" ifadesini kullandı.
ALTINIZ BİZ ZEDELENMEYİZ
Bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Cengiz, "G.Saray birlikten doğan bir güçtür. 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle yere düşmeyiz. Altınız biz, zedelenmeyiz" diye konuştu.
CENGİZ'DEN ERDOĞAN'A ZİYARET
Başkan Erdoğan, Cengiz'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G.Saray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. Galatasaray Kulübü yapılan görüşmeyi resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
G.SARAY ÖRNEK OLMALIDIR
Üzüntülerden çok sevinçler yaşadıklarını ifade eden Cengiz, "Bu tip saldırılara tepki gösterirken G.Saray vakur duruşuyla örnek olmalıdır" dedi.
BELLİ BİR KÜLTÜRDEN GELDİK
G,Saray olarak belli bir kültürden geldiklerini ifade eden Cengiz, "Onların seviyesine inemeyiz. Onlara öyle bir cevap veririz ki altından kalkamazlar" ifadesini kullandı.
ALTINIZ BİZ ZEDELENMEYİZ
Bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Cengiz, "G.Saray birlikten doğan bir güçtür. 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle yere düşmeyiz. Altınız biz, zedelenmeyiz" diye konuştu.
CENGİZ'DEN ERDOĞAN'A ZİYARET
Başkan Erdoğan, Cengiz'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G.Saray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. Galatasaray Kulübü yapılan görüşmeyi resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
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