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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 21:42

- | CANLI ANLATIM

A , EURO H Grubu mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Türkiye - Arnavutluk | CANLI

A , EURO H Grubu mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

H Grubu 7. haftasında A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u konuk ediyor. Türkiye - Arnavutluk maçı saat 21.45'te başladı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Alin Hategan düdük çalıyor. Türkiye Arnavutluk maçı 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK CANLI ANLATIM

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut, Emre, Ozan, Mahmut, Hakan, Cenk, Burak

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj

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