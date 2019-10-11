A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

EURO 2020 H Grubu 7. haftasında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u konuk ediyor. Türkiye - Arnavutluk maçı saat 21.45'te başladı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Alin Hategan düdük çalıyor. Türkiye Arnavutluk maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK CANLI ANLATIM

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut, Emre, Ozan, Mahmut, Hakan, Cenk, Burak

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj