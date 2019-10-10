Performansıyla birçok dev kulübün takibine giren Vedat Muric için ilk somut adım atılmak üzere. Vedat'ı Fenerbahçe'nin tüm maçlarında izleten Tottenham, golcü ismi milli maçlarda da markaja alacak. İngiliz ekibi ara transfer döneminde Vedat Muric'i kadrosuna katmak istiyor.







TOTTENHAM ÇOK İSTİYOR...

İngiliz basını Tottenham'ın bir süredir gündeminde bulunan F.Bahçe'nin golcüsü Vedat'ın transferinin ocak ayında tamamlanabileceğini duyurdu. Vedat bu sürede izlenmeye devam edecek.







TEKLİFİN CAZİP OLMASI ŞART

Ocak ayında Tottenham'ın F.Bahçe'nin kapısını çalacağını söyleyen Sport Witness, rakamdan ise bahsetmedi. F.Bahçe'nin Vedat'ı satması için de teklifin çok cazip olması gerekiyor.







MOSES İÇİN CHELSEA İDDİASI

Moses'ın Ocak'ta Chelsea'ye dönmek istediği, transfer yasağı bulunan Maviler'in de dar kadrosu nedeniyle buna sıcak baktığı belirtildi

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden ve genel anlamda beklentilerin altında kalan Victor Moses için önemli bir iddia ortaya atıldı.



CHELSEA SICAK BAKIYOR

Tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde Türkiye'den ayrılarak Chelsea'ye dönmeyi planladığı öne sürüldü. Transfer yasağı bulunan Chelsea'nin, dar kadrosu nedeniyle Moses'ın dönmesine sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncu sezon başında da Conte'nin çalıştırdığı Inter'in gündemine gelmişti. Takımını 3'lü savunma ile oynatan Conte, Moses'ı orta dörtlünün sağında oynatmayı planlıyordu.







NABIL DIRAR AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe'de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Dirar, bu sezon ilk 7 haftada tüm maçlara 11'de başladı. 33 yaşındaki futbolcu iki de gol attı. Fenerbahçe kulübü de Dirar için geçmiş olsun mesajı yayınladı.



HASAN ALİ GELİYOR!

Hasan Ali Kaldırım, bu akşam Nev York'tan İstanbul'a dönecek. Hasan Ali'nin cuma günü takımla birlikte çalışması bekleniyor.