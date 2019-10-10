G.Saray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında kulübün borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı. Sarı-Kırmızılılar'da basketbol ve voleybolda bütçeler artırıldı.
SAHADA GÖRÜŞÜRÜZ!
22 Ekim'de oynanacak olan Galatasaray-Real Madrid maçı öncesi ortam ısınıyor... Eden Hazard'ın "Gerçek Real Madrid'i Galatasaray maçında göreceksiniz" açıklamasına Luyindama'dan yanıt geldi. Kongolu futbolcu, "Sahada görüşürüz" dedi.
FANTASTİK BİR TAKIMIMIZ VAR
Ryan Babel ülkesinde Voetbal dergisine konuştu... Hollandalı yıldız, "Ligde şu ana kadar istediğimiz sonuçları alamadık. Fantastik futbolculardan kurulu fantastik bir takımımız var. Eğer ikna edici bir galibiyet alırsak her şey yeniden fantastik olacaktır" ifadesini kullandı.
- Spor
- 10.10.2019
- Gazete
Galatasaray'ın borcu 1 milyar 610 milyon
Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında kulübün borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı. İşte haberin detayları ve 10 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Galatasaray haberleri...
G.Saray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında kulübün borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı. Sarı-Kırmızılılar'da basketbol ve voleybolda bütçeler artırıldı.
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