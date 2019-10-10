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, Kızılyıldız önünde (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. İşte haberin detayları ve 10Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz spor haberleri...

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız önünde
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Başkent Belgrad'daki maç TSİ 20.00'de başlayacak. Sarı- Lacivertli ekip, sezona deplasmandaki Real Madrid yenilgisiyle başladı.

MİLAN, STEFANO PİOLİ İLE SÖZLEŞME YAPTI
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Stefano Pioli ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam Pioli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tecrübeli hoca daha önce Parma, Sassuolo, Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio, Inter ve Fiorentina gibi bir çok takımı çalıştırmıştı.

YUKATEL DENİZLİSPOR'DA 2 HOCA ÖN PLANDA
Yukatel Denizlispor'da hoca arayışları aralıksız olarak sürüyor. 'in görevinden ayrılmasının ardından hoca arayışları için düğmeye basan Denizlispor'da en güçlü adayların ve Mesut Bakkal olduğu gelen bilgiler arasında.
Mahmut Aşiran



SPOR TOTO KUPASI'NIN SAHİBİ ECZACIBAŞI
Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçta ilk seti kazanan Eczacıbaşı, ardından üst üste iki seti kaybetti ve maç 5. sete uzadı. 5. seti 15-11 kazanan Eczacıbaşı maçı ve kupayı kazandı.

SAMET AYBABA KAYSERİSPOR'DA
Kayserispor hocasını buldu… Sarı-Kırmızılı ekip tecrübeli hoca Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı. İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman istifa etmişti. Aybaba birkaç gün içinde kendini Kayserispor'a bağlayacak olan sözleşmeyi imzalayacak.



EWE BASKETS'İ YENEN CİMBOM 2'DE 2 YAPTI
Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası D Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets'i 92-79 mağlup etti. Cimbom'da Auguste 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grupta ikinci maçında ikinci galibiyetini elde etti. FIBA Avrupa Kupası'nda ise Pınar Karşıyaka, Boras Basket'i 78-58 yendi.

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