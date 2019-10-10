Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahreden Galatasaray'da 3. operasyon kapıda... G.Birliği maçından sonra "Ocak'ı bekleyin" diyen teknik direktör Fatih Terim devre arasında flaş hamlelere hazırlanıyor. Tecrübeli hoca takımın yıldız isimlerini gözden çıkardı.
ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER GİTTİ
Geçen sezon Gomis, Serdar Aziz, Rodrigues ve Maicon gibi önemli isimlerle yollarını ayıran Terim bu sezon başı da da Fernando ve Badou Ndiaye'nin gidişine onay verdi.
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