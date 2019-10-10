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’e sert uyarı

Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın performansını beğenmediği ’i sert şekilde uyardığı iddia edildi. Avcı, "Senden büyük beklentilerim var ama şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum."

Adem Ljajic’e sert uyarı
Beşiktaş'ta bu sezon düş kırıklığı yaşatan Ljajic'in Avcı tarafından uyarıldığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Senden büyük beklentilerim var ama şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Kendine çeki düzen ver" dediği ortaya çıktı.

HASİC'TE GERİSAYIM
Yönetimi 18 yaşına giren Ajdin Hasic'i Ocak'ta oynatmak çin düğmeye bastı. Yönetimin genç yıldıza imza attırması bekleniyor.

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