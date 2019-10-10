Adem Ljajic’e sert uyarı

Beşiktaş'ta bu sezon düş kırıklığı yaşatan Ljajic'in Avcı tarafından uyarıldığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Senden büyük beklentilerim var ama şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Kendine çeki düzen ver" dediği ortaya çıktı.
HASİC'TE GERİSAYIM
Beşiktaş Yönetimi 18 yaşına giren Ajdin Hasic'i Ocak'ta oynatmak çin düğmeye bastı. Yönetimin genç yıldıza imza attırması bekleniyor.
HASİC'TE GERİSAYIM
Beşiktaş Yönetimi 18 yaşına giren Ajdin Hasic'i Ocak'ta oynatmak çin düğmeye bastı. Yönetimin genç yıldıza imza attırması bekleniyor.
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