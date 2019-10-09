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Kulübü'nden ’na destek

, 'nin kuzeyinde 'nin ülkemizin sınır güvenliği için gerçekleştirdiği ''na üzerinden özel olarak hazırlanan video ile destek verdi.

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