

Trabzonspor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirmeye hazırlandığı 'Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medya üzerinden özel olarak hazırlanan video ile destek verdi. Askerlerimizin görüntülerinin yer aldığı video sosyal medyada, "Her şart ve koşulda sizinleyiz!" notuyla paylaşıldı.