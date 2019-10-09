Sezon başında Trabzon-spor'a transferi büyük ses getiren Obi Mikel neden Bordo-Mavili takımı seçtiğini söyledi. İşte Nijeryalı yıldızın kulüp dergisine yaptığı açıklamalar: "Taraftarların havalimanındaki ilgisi gerçekten harikaydı, inanılmaz bir tecrübeydi. Daha önce hiçbir yerde bu şekilde karşılanmamıştım. Burayı huzurlu futbol oynamak için seçtim. Çok doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdürkadir Ömür'ü görüp, "wow" demiştim. İnanılmaz derecede yetenekli bir futbolcu. Türkler'in çok sıcak kanlı, harika insanlar olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle yemeklerin harika olduğunu vurgulamam gerekiyor. Aklınızda futbol varsa çok doğru bir yerdesiniz demektir."
Mikel Süper Lig'de çok kaliteli ve yetenekli futbolcuların olduğunu söyledi.
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Rize maçında sakatlanan Novak'ta belirsizlik sürüyor... Yıldız futbolcuyla ilgili Çekya Milli Takımı'nın doktorlarını vereceği rapor bekleniyor.
SÖRLOTH GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ!
13 maçta 6 gol kaydeden Norveçli yıldız, 2015 ve 2017'de attığı 15 golü geçmek istiyor
Trabzonspor'un yıldız forveti Alexander Sörloth gözünü kariyer rekoruna dikti. Daha önce 2015'te Bodo Glimt'te ve 2017-2018'de Midtjylland'ta 15 gol atan Norveçli yıldız bu rakamı geçmek istiyor. Bordo-Mavili formayla sezona çok iyi giren Sörloth 13 resmi maçta 6 gol kaydetti.
Mikel Süper Lig'de çok kaliteli ve yetenekli futbolcuların olduğunu söyledi.
NOVAK'TAN HABER BEKLENİYOR
Rize maçında sakatlanan Novak'ta belirsizlik sürüyor... Yıldız futbolcuyla ilgili Çekya Milli Takımı'nın doktorlarını vereceği rapor bekleniyor.
SÖRLOTH GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ!
13 maçta 6 gol kaydeden Norveçli yıldız, 2015 ve 2017'de attığı 15 golü geçmek istiyor
Trabzonspor'un yıldız forveti Alexander Sörloth gözünü kariyer rekoruna dikti. Daha önce 2015'te Bodo Glimt'te ve 2017-2018'de Midtjylland'ta 15 gol atan Norveçli yıldız bu rakamı geçmek istiyor. Bordo-Mavili formayla sezona çok iyi giren Sörloth 13 resmi maçta 6 gol kaydetti.
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