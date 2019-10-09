Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da yaşanan başarısızılığın perde arkasını TAKVİM aralıyor... Alınan bilgilere göre Radamel Falcao'nun transferi ve Martin Linnes'le ilgili verilen şok karar, takım içinde çok büyük sıkıntılara yol açmış durumda.
- Spor
- 09.10.2019
- Gazete
Galatasaray’da çifte kriz! Falcao’nun maaşı ve Linnes kararı takım ruhunu bozdu
Belhanda ve Feghouli’nin Falcao’ya verilen 7 milyon Euro’ya çok bozulduğu ve bunun sahaya yansıdığı öğrenildi. Ayrıca takım içinde çok sevilen Linnes'in kadronun dışına çıkarılmasının da huzursuzluk yarattığı belirtiliyor.
Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da yaşanan başarısızılığın perde arkasını TAKVİM aralıyor... Alınan bilgilere göre Radamel Falcao'nun transferi ve Martin Linnes'le ilgili verilen şok karar, takım içinde çok büyük sıkıntılara yol açmış durumda.
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