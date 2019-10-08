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’ın hücum performansı içler acısı!

Çok flaş lere imza atan ve futbolcularına bonuslar hariç toplam 287 milyon lira maaş ödeyen 10 resmi maçta sadece 7 gol atabildi. Cimbom’un 1 golü böylece 41 milyona mal oldu.



Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor... Sezon başında önemli transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar oldukça fazla bir mali yükün altına girerken, futbolculara bonuslar hariç 287 milyon lira maaş ödeniyor. Buna karşın Galatasaray 10 resmi maçta ağlara sadece 7 gol bırakabildi.

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