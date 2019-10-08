Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray tam anlamıyla dejavu yaşıyor... Sarı- Kırmızılılar 2 şampiyonluğun ardından 2013-2014 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Ardından Fatih Terim'le o dönemin başkanı Ünal Aysal arasında sert rüzgarlar esmişti.
- Spor
- 08.10.2019
- Gazete
Galatasaray’daki olaylar akıllara ‘2013-2014’ sezonunu getiriyor
Cimbom 2013-14 sezonuna da çok kötü başlamış, Ünal Aysal’la gerilim yaşayan Fatih Terim’le yollar ayrılmıştı... Bu sezon alınan başarısız saha sonuçları ve Terim’le Başkan Cengiz arasındaki soğuk savaş “Yine aynı son olur mu?” sorusunu akıllara getirdi.
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray tam anlamıyla dejavu yaşıyor... Sarı- Kırmızılılar 2 şampiyonluğun ardından 2013-2014 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Ardından Fatih Terim'le o dönemin başkanı Ünal Aysal arasında sert rüzgarlar esmişti.
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