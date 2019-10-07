Beşiktaş hayata geri döndü... Ligde 4 maçtır kazanamayan Kartal lider Alanyaspor'u 2. yarıdaki etkili futboluyla 2-0 yendi. Böylece rakibinin namağlup unvanına da son vermiş oldu. Maçın 17. dakikasında Bammou altı pasın sol çaprazında topla buluştu, kalesini terk eden Karius pozisyonun büyümesini önlemiş oldu.
BURAK PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
Maçın 49. dakikasında N'Koudou, Baiaono'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı Burak Yılmaz 52'de gole çevirdi. Beşiktaş bu golle 1-0 öne geçti. 58'de Fernandes'in vuruşunda Vida topun kaleye girmesini engelledi.
DİABY FARKI İKİYE ÇIKARDI
Karşılaşmanın 69. dakikasında Burak Yılmaz'ın ortasında Diaby topu ağlara gönderdi: 2-0. 78'de N'Koudou topu boş kaleye gönderemedi. 80'de Cisse'nin vuşunda Karius tehlikeyi önledi. Böylece Beşiktaş zorlu maçtan 2-0 galip ayrılarak taraftarıyla barıştı.
TARAFTARLA BARIŞ SAĞLANDI
Beşiktaşlı futbolcular bitiş düdüğünün ardından tribünlere çağrıldı. Böylece taraftarlarla yaşanan gerilim de sona ermiş oldu.
ALANYA'DAN PENALTI İSYANI
Lider 2 pozisyona itirazda bulundu.
Beşiktaş Alanyaspor'u 2-0 yenerken rakip takım 2 pozisyonda hakem Arda Kardeşler'e uzun süre itirazda bulundu.
Alanya cephesi N'Koudou'nun pozisyonunun penaltı olmadığını savunurken, Atiba'nın 64'te eline çarpan topun penaltı olduğu itirazında bulundu.
Ancak itirazlar bu sonucu değiştirmedi.
DORUKHAN 4 AY YOK
Alanya önünde dizi dönen Dorukhan en az 4 ay forma giyemeyecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı sakatlığı nedeniyle oynayamayan Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Dorukhan'a şans tanıdı. Yıldız oyuncunun maçın 75. dakikasında dizi döndü. Diz kapağında kıkırdak kopması tespit edilen Dorukhan en az 4 ay oynayamayacak
BEŞİKTAŞ'A İKİ ŞOK DAHA
Dün sakatlanan diğer iki isimden de kötü haber geldi. N'Koudou'nun 1 ay, Oğuzhan'ın 2-3 hafta oynamayacağı belirtildi.
BURAK PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
Maçın 49. dakikasında N'Koudou, Baiaono'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı Burak Yılmaz 52'de gole çevirdi. Beşiktaş bu golle 1-0 öne geçti. 58'de Fernandes'in vuruşunda Vida topun kaleye girmesini engelledi.
DİABY FARKI İKİYE ÇIKARDI
Karşılaşmanın 69. dakikasında Burak Yılmaz'ın ortasında Diaby topu ağlara gönderdi: 2-0. 78'de N'Koudou topu boş kaleye gönderemedi. 80'de Cisse'nin vuşunda Karius tehlikeyi önledi. Böylece Beşiktaş zorlu maçtan 2-0 galip ayrılarak taraftarıyla barıştı.
TARAFTARLA BARIŞ SAĞLANDI
Beşiktaşlı futbolcular bitiş düdüğünün ardından tribünlere çağrıldı. Böylece taraftarlarla yaşanan gerilim de sona ermiş oldu.
ALANYA'DAN PENALTI İSYANI
Lider 2 pozisyona itirazda bulundu.
Beşiktaş Alanyaspor'u 2-0 yenerken rakip takım 2 pozisyonda hakem Arda Kardeşler'e uzun süre itirazda bulundu.
Alanya cephesi N'Koudou'nun pozisyonunun penaltı olmadığını savunurken, Atiba'nın 64'te eline çarpan topun penaltı olduğu itirazında bulundu.
Ancak itirazlar bu sonucu değiştirmedi.
DORUKHAN 4 AY YOK
Alanya önünde dizi dönen Dorukhan en az 4 ay forma giyemeyecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı sakatlığı nedeniyle oynayamayan Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Dorukhan'a şans tanıdı. Yıldız oyuncunun maçın 75. dakikasında dizi döndü. Diz kapağında kıkırdak kopması tespit edilen Dorukhan en az 4 ay oynayamayacak
BEŞİKTAŞ'A İKİ ŞOK DAHA
Dün sakatlanan diğer iki isimden de kötü haber geldi. N'Koudou'nun 1 ay, Oğuzhan'ın 2-3 hafta oynamayacağı belirtildi.
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