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Başkanı : Herkes vazifesini yapacak!

Başkanı , ’in “Ben ceza aldım, biraz da ceza almayanlar konuşsun” açıklamasıyla ilgili, “Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması” diyerek imalı bir mesaj yolladı...

Herkes vazifesini yapacak!

Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birisini yapan 'da sinirler gergin... Fatih Terim'in G.Birliği maçı sonrası, "Ben ceza aldım, biraz da ceza almayanlar konuşsun" diyerek üstü kapalı olarak yönetimi hedef almasının ardından Başkan Mustafa Cengiz'den yanıt geldi.



ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Başkan Cengiz, "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız. Camiamızın kenetlenmesini diliyorum. Kaybedilmiş hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

BÖYLE BİR REZALET OLMAZ
Cengiz, "'da neredeyse bizim taraftarımıza Çin işkencesi yapıldı. İlgililere gerekli müracaatımızı yaptık. Böyle bir rezalet olmaz" dedi.



OĞUZ SARVAN GEREĞİNİ YAPMALI
Hakem kararlarına da tepki gösteren Cengiz, "VAR'a giden hakemin sanki sicili bozuluyor gibi algı yaratıldı. Sayın " bu VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? Bunu soruyorum. Oğuz Sarvan gereğini yapsın" dedi.















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