Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanya önünde galibiyete odaklandıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Dorukhan'ın sakatlığı üzüntü verici. Caner 2 gündür serum yiyor, sahanın en iyi oyuncusuydu" dedi. Haftalardır yaşadıkları talihsizliklerin son bulmasını istediğini vurgulayan Abdullah Avcı, "6-7 haftadır yaşadığımız süreç, sakatlıklar, kırmızı kartlar, kulübün içindeki durum umarım kazanınca bitmiştir. Artık kaliteyi nasıl artırabiliriz buna bakmamız gerekir" diye konuştu.
6 MAÇ SONRA GALİP GELDİLER
Beşiktaş 4 lig, 2 Avrupa maçı sonrasında galip gelerek şanssızlığını kırdı.
Kartal 23 Ağustos 2019'da Göztepe'yi 3-0 yendikten sonra oynadığı 6 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü görememişti. Kartal ligde Rizespor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantep'e 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 kaybetmişti. Beşiktaş Avrupa'da da oynadığı 2 maçı kaybetmişti.
BEŞİKTAŞ ALANYA'YA ABONE
Beşiktaş Alanyaspor'a yenilmeme geleneğini dün de sürdürdü. Kartal Akdeniz ekibiyle oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
6 MAÇ SONRA GALİP GELDİLER
Beşiktaş 4 lig, 2 Avrupa maçı sonrasında galip gelerek şanssızlığını kırdı.
Kartal 23 Ağustos 2019'da Göztepe'yi 3-0 yendikten sonra oynadığı 6 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü görememişti. Kartal ligde Rizespor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantep'e 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 kaybetmişti. Beşiktaş Avrupa'da da oynadığı 2 maçı kaybetmişti.
BEŞİKTAŞ ALANYA'YA ABONE
Beşiktaş Alanyaspor'a yenilmeme geleneğini dün de sürdürdü. Kartal Akdeniz ekibiyle oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
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