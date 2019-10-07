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Beşiktaş : Umarım talihsizlik bitmiştir

Beşiktaş , 'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, “Umarım bu galibiyetle haftalardır süren talihsizlik bitmiştir” dedi.

Umarım talihsizlik bitmiştir
Beşiktaş Abdullah Avcı, Alanya önünde galibiyete odaklandıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Dorukhan'ın sakatlığı üzüntü verici. Caner 2 gündür serum yiyor, sahanın en iyi oyuncusuydu" dedi. Haftalardır yaşadıkları talihsizliklerin son bulmasını istediğini vurgulayan , "6-7 haftadır yaşadığımız süreç, sakatlıklar, kırmızı kartlar, kulübün içindeki durum umarım kazanınca bitmiştir. Artık kaliteyi nasıl artırabiliriz buna bakmamız gerekir" diye konuştu.

6 MAÇ SONRA GALİP GELDİLER
Beşiktaş 4 lig, 2 Avrupa maçı sonrasında galip gelerek şanssızlığını kırdı.
Kartal 23 Ağustos 2019'da 'yi 3-0 yendikten sonra oynadığı 6 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü görememişti. ligde Rizespor ve ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantep'e 3-2 ve 'a 4-1 kaybetmişti. Beşiktaş Avrupa'da da oynadığı 2 maçı kaybetmişti.



BEŞİKTAŞ ALANYA'YA ABONE
Beşiktaş 'a yenilmeme geleneğini dün de sürdürdü. Kartal ekibiyle oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

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