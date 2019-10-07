MOSES

enerbahçe'nin

gecesiönünde beklenmedik bir yenilgi alan F.kendinden emin tavrını koruyor.Sarı-Lacivertli futbolculara, "Bu yenilgi bizim için bir fırsat. Bu yenilgiyi sakın unutmayın. Ders çıkartırsak şampiyonluğun anahtarı elimizde olur. İlk isteğim bu enerjnizi korumanız. Seri galibiyetler mutlaka gelecek" dedi.şöyle devam etti: Sert ve zorlu antrenmanlarımız sürecek. Kanat oyuncularımız da geldiğimizde zaten bir rahatlama olacak. Bireysel hatalardan arınma k için daha çok çalışmamız ve daha çok tekrar yapmamız gerek.geçen maç daha iyi oynayan Altay, herkesin güvenini kazandı. Artık kaleci meselesi yok.geçengeri dönmek için sabırsızlandığınısöyledi. Moses,"İyi hissediyorum. Horsimde en üst seviyede"dedi.maçı sonrasın büyük üzüntü yaşayan ve bayşını bile kaldırmayan Isla'nın duyarlılığı teknik heyetin taktirini topladı.İdman eksiğini büyük ölçüde kapatan Rami, Denizli maçında 11'de başlayacakson transferiolankalıcı olarak11'e yerleşmeyehazırlanıyor. İdmaneksiğini büyük ölçüdekapatanasıllıstoperindeplasmanındailkbaşlamasıbekleniyor. Yanındakipartnerininmı yoksamu olacağıise henüz kesinlikkazanmadı.