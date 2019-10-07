Cuma gecesi Antalyaspor önünde beklenmedik bir yenilgi alan F.Bahçe'de Ersun Yanal kendinden emin tavrını koruyor. Yanal'ın Sarı-Lacivertli futbolculara, "Bu yenilgi bizim için bir fırsat. Bu yenilgiyi sakın unutmayın. Ders çıkartırsak şampiyonluğun anahtarı elimizde olur. İlk isteğim bu enerjnizi korumanız. Seri galibiyetler mutlaka gelecek" dedi.
DAHA ÇOK TEKRAR YAPMALIYIZ!
Yanal şöyle devam etti: Sert ve zorlu antrenmanlarımız sürecek. Kanat oyuncularımız da geldiğimizde zaten bir rahatlama olacak. Bireysel hatalardan arınma k için daha çok çalışmamız ve daha çok tekrar yapmamız gerek.
ALTAY BAYINDIR HERKESİN GÜVENİNİ KAZANDI
Her geçen maç daha iyi oynayan Altay, herkesin güvenini kazandı. Artık kaleci meselesi yok.
MOSES: ÇOK SABIRSIZIM!
Sakatlığı geçen Victor Moses geri dönmek için sabırsızlandığını söyledi. Moses, "İyi hissediyorum. Horsim de en üst seviyede" dedi.
ISLA HERKESE ÖRNEK OLDU
Antalya maçı sonrasın büyük üzüntü yaşayan ve bayşını bile kaldırmayan Isla'nın duyarlılığı teknik heyetin taktirini topladı.
DENİZLİ'DE GÖREV ADİL RAMİ'NİN!
İdman eksiğini büyük ölçüde kapatan Rami, Denizli maçında 11'de başlayacak
Fenerbahçe'nin son transferi olan Adil Rami kalıcı olarak 11'e yerleşmeye hazırlanıyor. İdman eksiğini büyük ölçüde kapatan Fas asıllı Fransız stoperin Denizli deplasmanında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Yanındaki partnerinin Zanka mı yoksa Jailson mu olacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.
DAHA ÇOK TEKRAR YAPMALIYIZ!
Yanal şöyle devam etti: Sert ve zorlu antrenmanlarımız sürecek. Kanat oyuncularımız da geldiğimizde zaten bir rahatlama olacak. Bireysel hatalardan arınma k için daha çok çalışmamız ve daha çok tekrar yapmamız gerek.
ALTAY BAYINDIR HERKESİN GÜVENİNİ KAZANDI
Her geçen maç daha iyi oynayan Altay, herkesin güvenini kazandı. Artık kaleci meselesi yok.
MOSES: ÇOK SABIRSIZIM!
Sakatlığı geçen Victor Moses geri dönmek için sabırsızlandığını söyledi. Moses, "İyi hissediyorum. Horsim de en üst seviyede" dedi.
ISLA HERKESE ÖRNEK OLDU
Antalya maçı sonrasın büyük üzüntü yaşayan ve bayşını bile kaldırmayan Isla'nın duyarlılığı teknik heyetin taktirini topladı.
DENİZLİ'DE GÖREV ADİL RAMİ'NİN!
İdman eksiğini büyük ölçüde kapatan Rami, Denizli maçında 11'de başlayacak
Fenerbahçe'nin son transferi olan Adil Rami kalıcı olarak 11'e yerleşmeye hazırlanıyor. İdman eksiğini büyük ölçüde kapatan Fas asıllı Fransız stoperin Denizli deplasmanında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Yanındaki partnerinin Zanka mı yoksa Jailson mu olacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.
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