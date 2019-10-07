Bugünkü
Takvim

gaza bastı

, deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 13 ve 71. dakikalarda Crivelli kaydetti. Gaziantep'in tek sayısı ise 24'te Twumasi'den geldi. Ev sahibi ekipte 17'de Güray gördü. Başakşehir ligde üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Başakşehir gaza bastı
Başakşehir, deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. 'e galibiyeti getiren golleri 13 ve 71. dakikalarda Crivelli kaydetti. Gaziantep'in tek sayısı ise 24'te Twumasi'den geldi. Ev sahibi ekipte 17'de Güray gördü. Başakşehir ligde üst üste 2. galibiyetini elde etti.

SİVAS EVİNDE GALİP
Sivasspor 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBaşakşehir gaza bastı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri