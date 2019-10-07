Başakşehir gaza bastı

Başakşehir, deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 13 ve 71. dakikalarda Crivelli kaydetti. Gaziantep'in tek sayısı ise 24'te Twumasi'den geldi. Ev sahibi ekipte 17'de Güray kırmızı kart gördü. Başakşehir ligde üst üste 2. galibiyetini elde etti.
SİVAS EVİNDE GALİP
Sivasspor 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
SİVAS EVİNDE GALİP
Sivasspor 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
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