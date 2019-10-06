G.Saray yedek kulübesinde Gençlerbirliği maçında iletişim krizi yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim, 52'de Feghouli'yi sakat olduğu gerekçesiyle oyundan aldı. Ancak Cezayirli oyundan çıktıktan sonra 'sakat değilim' deyince Terim, kulüp doktoru Yener İnce'ye tepki gösterdi.
FEGHOULI ÇOK KIZDI
Oyundan alınmasına sinirlenen Feghouli ise kulübeye uğramadan direkt soyunma odasına gitti.
Fatih Terim ile kulüp dıktoru arasındaki tartışma gecenin akılda kalan olaylarından birisi oldu.
FEGHOULI ÇOK KIZDI
Oyundan alınmasına sinirlenen Feghouli ise kulübeye uğramadan direkt soyunma odasına gitti.
Fatih Terim ile kulüp dıktoru arasındaki tartışma gecenin akılda kalan olaylarından birisi oldu.
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