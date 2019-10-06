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Kulübede sakatlık krizi! , kulüp doktoruna ateş püskürdü

ü , ’yi sakatlığı sebebiyle oyundan aldı. Cezayirli ‘sakat değilim’ deyince Terim, kulüp doktoruna ateş püskürdü.

Kulübede sakatlık krizi
G.Saray yedek kulübesinde maçında iletişim krizi yaşandı. Fatih Terim, 52'de 'yi sakat olduğu gerekçesiyle oyundan aldı. Ancak Cezayirli oyundan çıktıktan sonra 'sakat değilim' deyince Terim, kulüp doktoru Yener İnce'ye tepki gösterdi.



FEGHOULI ÇOK KIZDI
Oyundan alınmasına sinirlenen Feghouli ise kulübeye uğramadan direkt soyunma odasına gitti.



ile kulüp dıktoru arasındaki tartışma gecenin akılda kalan olaylarından birisi oldu.

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