Cimbom Ankara'da kayıp... G.Saray, G.Birliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken etkisiz bir görüntü verdi. 7. dakikada Mariano'nun ortasında Babel'in yaptığı vuruşta Flavio topu çizgiden çıkarmayı başardı. 18'de Candeias'ın yaptığı vuruşta top direği sıyırdı.
FLAVİO TOPU KORNERE ATTI
Maçın 31. dakikasında Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği topta Babel'in yaptığı vuruşta Flavio topu kornere attı. 40'da Candeias'ın vuruşunda top savunmadan döndü.
MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ
Ayite'nin 42'de sert vuruşta top dışarı gitti. 55'te Ayite'nin vuruşunda Muslera başarılıydı. 62'de Candias'ın vuruşunda top takım arkadaşına çarpıp dışarı gitti.
AHMET OĞUZ KIRMIZI GÖRDÜ
Jimmy Durmaz'ın 69. dakikadaki şutunda top yandan dışarı gitti. 73'te Sio'nun vuruşunda Muslera topu kornere attı. 86'da Ahmet Oğuz kırmızı kart gördü. Maç 0-0 berabere bitti.
SERİ SON ANDA İLK 11'DEN ÇIKTI
G.Saray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada son dakika sürprizi yaşandı. Gıda zehirlenmesi geçiren ve serum tedavisi gören Seri son anda ilk 11'den çıkarıldı. Fildişili futbolcu kulübeye çekildi. Bu oyuncunun yerine Selçuk İnan Sarı-Kırmızılı takımda ilk 11'de sahaya çıktı.
FLAVİO TOPU KORNERE ATTI
Maçın 31. dakikasında Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği topta Babel'in yaptığı vuruşta Flavio topu kornere attı. 40'da Candeias'ın vuruşunda top savunmadan döndü.
MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ
Ayite'nin 42'de sert vuruşta top dışarı gitti. 55'te Ayite'nin vuruşunda Muslera başarılıydı. 62'de Candias'ın vuruşunda top takım arkadaşına çarpıp dışarı gitti.
AHMET OĞUZ KIRMIZI GÖRDÜ
Jimmy Durmaz'ın 69. dakikadaki şutunda top yandan dışarı gitti. 73'te Sio'nun vuruşunda Muslera topu kornere attı. 86'da Ahmet Oğuz kırmızı kart gördü. Maç 0-0 berabere bitti.
SERİ SON ANDA İLK 11'DEN ÇIKTI
G.Saray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada son dakika sürprizi yaşandı. Gıda zehirlenmesi geçiren ve serum tedavisi gören Seri son anda ilk 11'den çıkarıldı. Fildişili futbolcu kulübeye çekildi. Bu oyuncunun yerine Selçuk İnan Sarı-Kırmızılı takımda ilk 11'de sahaya çıktı.
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