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Emre Belözoğlu, Antalya maçı sonrası takıma seslendi: Kaldırın başınızı şampiyon olacağız

li futbolcular, maçının ardından 45 dakikalık toplantı yaptı. Takvim, soyunma odasında yapılan toplantının detaylarına ulaştı... Toplantının başında Isla ve Jailson söz aldı. Her iki oyuncu da yaptıkları hatalardan dolayı takım arkadaşlarından özür diledi. Sonra söz sırası Emre’ye geldi. Emre, "Herkes başını kaldırsın. Milli aradan sonra omuz omuza verip bunu telafi edeceğiz. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam edecek" dedi...

Şampiyon olacağız
Fenerbahçeli futbolcular, maçının ardından soyunma odasında özel bir toplantı yaptı. Sadece oyuncuların bir arada olduğu ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda puan kaybı yaşanan maçın ve önümüzdeki döneme dair yapılacakların değerlendirmesi yapıldı.



JAILSON: ÇOK KOLAY GEÇİLDİM
İlk sözü Isla ile Jailson aldı. İsla ile Jailson takım arkadaşlarından soyunma odasında özür diledi. Jailson, golde rakibin kendisini o kadar kolay geçmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.



EMRE: OMUZ OMUZA VERECEĞİZ
Kaptan Emre ise şu ifadeleri kullandı: Herkes başını kaldırsın. milli aradan sonra omuz omuza verip bunu telafi edeceğiz. Şampiyonluk yürüyüşümüze sonuna kadar devam edeceğiz.



ISLA: DAHA ET KİLİ ORTALAR YAPMALIYDIM
Jailson ile birlikte özür dileyen isimlenden birisi olan Isla, "Daha etkili ortalar yapmalıydım ama olmadı. Bu tekrar edilmeyecek" dedi.

BİREYSEL HATALAR CAN YAKIYOR
Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bireysel hatalar nedeniyle yediği basit goller. Cuma gecesi Antalyaspor ile oynanan maçta bu bir kez daha görüldü.



Bireysel hatalar ve oyurcuların pozisyon hataları giderilemedi. Bireysel hata nedeniyle yenilen gollerde ligde zirvede yer alan F.Bahçe'nin bu sezon ligde kalesinde gördüğü 7 golün 6'sı bireysel hatalardan geldi. Geride kalan 7 haftada en fazla bireysel hata ise Jalison'dan (3) geldi. Bireysel hataların dökümü ise şu şekilde: Jailson (Antalyaspor), Altay, Jailson, Ozan (Alanyaspor), Adil Rami (Ankaragücü) Jailson (Başakşehir)



TEK SAKAT RODRİGUES
Hasan Ali Kaldırım ile 'ın önümüzdeki hafta yapılacak idmanlarda takımla birlikte çalışacakları öğrenildi. Garry Rodrigues'in ise tedavisinin sürdüğü en az 1 hafta daha tedavisinin devam edeceği ifade edildi.

YARIN TOPBAŞI YAPILACAK
Teknik direktör , takımına 2 gün izin verdi. maçının hazırlıkları yarın başlayacak. Milli takımlarda bulunan oyuncular ise bu idmanda yer almayacak.





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