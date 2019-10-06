Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Saat 19:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR CANLI
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Dimitros, Melnjak, Diomande, Attamah, Abdullah, Boldrin, Samudio, Oğulcan
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, K.Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
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